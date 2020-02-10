鼓勵市民戴口罩 韓國瑜：疫情未和緩需料敵從寬

（中央社記者程啟峰高雄10日電）武漢肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜今天表示，各項資料顯示這次武漢肺炎疫情並未和緩，料敵從寬下仍鼓勵市民養成戴口罩習慣，自己更要以身作則。

高雄市政府下午召開武漢肺炎第一級流行疫情指揮中心第6次應變會議，韓國瑜會後與與會局處首長召開記者會說明會議重點。

韓國瑜接受媒體聯訪表示，因應武漢肺炎疫情，高雄是全台唯一一級開設城市，自己身為高雄防疫指揮官都不戴口罩，如何說服大家，且各項資料顯示疫情並沒有緩和，料敵從寬下，還是鼓勵市民養成戴口罩習慣，尤其是密閉空間，更要戴口罩。

韓國瑜表示，大家可以看到包括衛福部長陳時中忙得焦頭爛額，也因這個疫情，引發額外的工作壓力，呼籲市府同仁都能咬緊牙根，共體時艱聯手防疫。

另外，針對擴大新住民防疫宣導，新聞局指出，已取得衛福部疾管署教導正確戴口罩的影片授權，新增越南語、泰語、印尼語、柬埔寨語版本，歡迎各界轉載使用。

海洋局指出，市府加強各級港埠船隻防疫措施及漁船船員健康管理，並製作越南語、英語、印尼語、菲律賓、中文等版本防疫單張宣導。

至於境內既有的大陸船員，高雄遠洋漁船有880多人、近海漁船有80多人，都是之前透過國際商港檢疫方式合法入境，這些大陸船員也天天量體溫，自主健康管理。

衛生局表示，近期居家隔離有10多人、居家檢疫對象更快速增為900餘人，衛生局結合區里系統加強聯繫，另對獨居老人、身心障礙者依個別口罩需求送上口罩。（編輯：洪學廣）1090210