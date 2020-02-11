武漢肺炎防疫 侯友宜：室內大型活動停辦

新北市長侯友宜（左）11日舉行「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第11次應變會議」，會中指出防疫視同作戰，中央跟地方一起並肩作戰，中央命令一定要貫徹到底；，把防疫工作做到萬無一失，才能夠度過難關。中央社記者王鴻國攝 109年2月11日

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市長侯友宜今天召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第11次應變會議」，要求室內大型活動停辦；並表示，已召開跨局處會議，針對產業因武漢肺炎疫情受傷害提出紓困協助。

侯友宜今天一早召開應變會議肯定教育局及農業局等許多局處在防疫上的努力，他強調，防疫視同作戰，中央跟地方一起並肩作戰，中央命令一定要貫徹到底。，把防疫工作做到萬無一失，才能夠度過難關。

侯友宜表示，大家全力以赴做好防疫，他相信疫情可在短期內有效控制住。因此，戶外大型活動包括天燈祈福、神明淨港及新北燈會等活動，只要防疫做到安全無虞就不會停辦，但室內大型活動就盡量避免辦理。

他表示，最近幾天到觀光旅遊的地區去看，因為武漢肺炎疫情，讓平均遊客等消費都下降3到4成，可以想見觀光等許多產業都受到傷害及衝擊。

他表示，已召開跨局處會議針對產業受到的衝擊及影響進行討論，希望儘速提出相關協助的方案。他強調，在中央與地方合作，並依地方特殊性彌補中央所做的不足，大家才能夠順利度過難關。（編輯：李錫璋）1090211