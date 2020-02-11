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了解口罩產能 黃偉哲：原料充分供應未雨綢繆

最新更新：2020/02/11 12:23

（中央社記者楊思瑞台南11日電）為了解口罩產能現況，台南市長黃偉哲今天至恒大股份有限公司白河廠訪視，除感謝包括廠商、慈濟志工與國軍弟兄相挺防疫，也提及原料是否充分供應也是政府必須未雨綢繆。

黃偉哲在恒大董事長黃美慧陪同下了解口罩生產量能。他表示，除了軍方或相關宗教團體支援人力以及充實機器硬體設備外，原料是否充分供應，也是政府要注意且須未雨綢繆。

此外，對於未來口罩提升產能所需的人力資源，一方面廠商要徵聘臨時人員，也希望有更多志工投入生產，原料、機器、人力都充足，才能讓口罩的產能迅速提升。

有美國耶魯大學公共衛生碩士學位背景的黃偉哲也再次呼籲市民，出入密閉空間公共場所，若有發燒、咳嗽等症狀時請配戴口罩，由於目前國內並未出現「社區感染」，一般情況不需戴口罩，平時養成勤洗手習慣，就是杜絕疫情的不二法門，期望大家都能平安渡過疫情，維護好自己健康。

目前全國武漢肺炎確診案例達18件，為提升國家防疫所需口罩數量，政府協請口罩製造商加緊趕工。恒大經向南市府反映增加人力需求，市府立即協助廠商尋找人力資源，除了軍方於2月3日已投入30名人力外，慈濟也鼎力協助，在2月10日提供6名志工加入生產行列。

市府經濟發展局長陳凱凌表示，台南市境內口罩製造商，若生產遭遇困難時，都在第一時間向中央反映並就地提供協助，提供台南原物料廠商名單、人力資源；除了每日了解製造商情況、派員了解藥局口罩販賣情形，也配合消保官調查口罩價格是否有異常或囤貨。透過政府與民間協力合作，一起渡過這次疫情難關。（編輯：孫承武）1090211

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