屏東新春現場徵才15日登場 發燒者履歷郵寄

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）屏東縣政府新春現場徵才活動15日上午在縣府親民大道舉行，今年有20家企業、釋出250個以上工作機會。縣府表示，發燒民眾請在家自主管理，活動後3日內將履歷郵寄給縣府。

縣府今天表示，因應防範武漢肺炎疫情，將於活動入口處設置體溫檢測站，如有發燒症狀者，建請在家中自主管理不要參與活動；如果對當天職缺有興趣，可在活動後3日內將履歷資料郵寄至屏東縣政府勞動處（信封上備註2/15現場徵才活動），將協助將履歷資料代送至廠商處，並提醒參與民眾帶上口罩做好自我防疫。

15日登場的新春現場徵才活動在上午9時30分至12時30分於屏東縣政府親民大道，邀請超過20家以上知名企業參與，共釋出250個工作機會。

徵才企業有鋐原能源、明揚國際科技、鈺陞興業、鋇泰電子、盟鑫金屬、Global mall 環球購物中心、星博電子、傑生工業、永大食品及多家護理醫療機構以及飯店等，職務內容包含主管級職務及各類技術專員、工程師、照服員、品管、飯店服務員、作業員和營建工程等。

縣府表示，為延續「屏東挺青年」政策，鼓勵青年移居屏東及返鄉定居穩定就業，縣府持續推動「屏東好貼薪」政策，即日起至今年底前受理申請，只要自民國108年1月1日起戶籍遷移至屏東並於屏東工作的人，或原設籍屏東，去年以後從外地返鄉工作的人，工作滿6個月及12個月，可獲得新台幣6萬元穩定就業獎助金。

另外，縣府表示，「屏東好貼薪」政策與勞動部勞動力發展署「青年職得好評」試辦計畫接軌，凡設籍屏東且於屏東工作，參與完成「青年職得好評」計畫，仍受僱於原同一事業單位，工作滿3個月，縣府將再加碼獎助1.5萬元、工作滿9個月，再加碼獎助3萬元穩定就業獎助金。

相關資訊可至屏東縣政府勞動暨青年發展處網站或者FB「屏東好就業」平台、勞動部台灣就業通網站，或電話洽詢屏東縣政府勞動暨青年發展處就業服務專線。（編輯：孫承武）1090211