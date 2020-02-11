中市防疫 幼兒園訪客須戴口罩與教室保持2公尺

因應武漢肺炎疫情，台中市政府11日在市政會議中進行專案報告，台中市長盧秀燕會中期許大家通力合作，讓台中市持續成為防疫淨土。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年2月11日

（中央社記者郝雪卿台中11日電）中市府各局處積極展開防疫作為，教育局說，已開學的幼兒園教職員生入園，採取量體溫、消毒及戴口罩等步驟，訪客到校內要戴口罩，並須與教室等教學區保持至少2公尺距離。

台中市政府今天在市政會議中進行「武漢肺炎疫情專案報告」，由衛生局長曾梓展簡報台中市防疫監控情形，並由各局處說明相關防疫作為。

曾梓展表示，台中市從1月15日起到2月10日為止，共通報123例疑似個案，103例已排除，其餘檢驗中，到目前為止，並未出現本土確診個案及社區感染疫情。

在中央配發防疫物資口罩方面，曾梓展指出，中央共配發6批次口罩約102萬片給台中市 但台中市1天需求約20萬片，這段期間共需200萬片，而中央只配發50%需求量，不足之處只能請大家共體時艱。

各局處也積極展開防疫作為，教育局表示，對於已開學的幼兒園教職員生入園，採取量體溫、消毒及戴口罩等步驟，家長一律戴口罩在門口接送幼童，訪客到校內也要戴口罩，並與教室等教學區保持至少2公尺距離。

觀光旅遊局指出，因應疫情對觀光造成衝擊，邀請全國觀光相關產官學各界意見領袖共商因應策略，並研商中長期台中觀光發展。而在台灣燈會展區，園區開園期間每30分鐘進行防疫衛教廣播，提醒遊客勤洗手，也早於1月22日就要求台中市旅宿業人員要戴口罩，也要求為房客量額溫。

台中市長盧秀燕表示，市府近來全體總動員，積極監測疫情，加強防疫醫療物資、風險溝通等作為，台灣燈會也會加強環境消毒等防疫措施，大家通力合作，才能讓台中市成為淨土，不要被打破了。（編輯：謝雅竹）1090211