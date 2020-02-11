疫情衝擊延後開學 嘉義偏鄉小學發筆電線上教學

因應武漢肺炎疫情，高中職以下學校延後開學。教育部補助嘉義縣太平國小購買電腦，給全校26名學生使用，校長黃彥鈞（左）與學校老師11日提前分送給學生，讓學生在家線上學習。中央社記者蔡智明攝 109年2月11日

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）因應武漢肺炎疫情，高中職以下學校延後開學，嘉義縣偏鄉太平國小今天發給全校26名學生每人一台由教育部補助，專為線上教學設計的筆記型電腦，讓學生在家線上學習。

教育部補助嘉義縣太平國小購買筆電，給全校26名學生使用，校長黃彥鈞今天與學校老師將筆電分送到每位學生的手上。

黃彥鈞接受中央社記者採訪表示，這26台筆記型電腦是專為線上教學設計，只能上固定網站，與學校老師視訊，原本是開學後才要發放，但因延後開學多出兩週假期，所以今天提前發給學生，並示範線上學習平台使用方式，不讓學習因防疫措施暫停。

黃彥鈞指出，學校老師可透過指派作業的方式，在線上學習平台掌握每個學生學習狀況，正式開學後就可以無縫接軌。

他表示，太平國小位於梅山鄉太平村，旁邊還有全國知名景點太平雲梯，學習環境相當理想，但目前每個年級的學生都只有個位數，不過老師仍努力教學，期待能吸引山下學生前來住宿就讀。（編輯：洪學廣）1090211