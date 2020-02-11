黃捷批花218萬元買國旗造勢 高市府：可重複用

（中央社記者王淑芬高雄11日電）時代力量高雄市議員黃捷今天指出，市府花費新台幣218萬元，插滿8421面國旗，質疑是呼應市長韓國瑜去年選總統造勢，浪費公帑，市府回應，國旗非選舉工具，且以後可重複使用。

新聞局回應，國旗不是選舉工具，而是代表人民對中華民國的認同，且在重要慶典上掛國旗，是正常例行性布置。加上市府以前沒有國旗庫存，這次買了之後並非「用過即丟」，以後重要節日也都能重複使用，並無浪費公帑。

黃捷今天在臉書貼文指出，有市民詢問高雄為什麼突然出現很多國旗，因此向市府索取去年各單位製作國旗的經費及數量，並發現市府花費218萬元，製作8421面國旗。

黃捷質疑，市府浪費高雄人納稅錢，是呼應韓國瑜去年選總統的一次性使用布置，盼韓國瑜不要再做沒有意義的事，也別再糟蹋高雄人。

她也呼籲，在韓國瑜還沒提出具體「還債神招」和「發大財」政策前，希望能務實撙節公帑，如果想替市府省錢，就別在私人用途濫花公帑，韓國瑜自主請辭，就是為高雄市創造最大福祉。

另外，針對韓國瑜今天提出「飛躍一百滿天星計畫」，要補助在地大學生及公教警消出國研修。民進黨市議員邱俊憲批評，根本是「滿天問號計畫」，市府沒有具體遴選辦法，1年逾6000萬元的財源也不確定，韓國瑜恐怕又要把年輕人夢想，變成另一個「韓式迪士尼」、「韓式摩天輪」。

民進黨市議員陳致中則質疑，市府內部是否經過縝密的財源、執行及成效評估等，政策恐怕「看得到、吃不到」，希望韓國瑜先把摩天輪蓋好、補足百億元青創基金、落實校園雙機。（編輯：洪學廣）1090211