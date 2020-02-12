朴子故事館新聞牆 古早剪報看霍亂大流行

2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情蔓延，嘉義縣朴子日新文化協會理事長陳俊哲特別更新朴子故事館內「新聞牆」，貼上民國35年關於布袋流行虎疫的相關剪報。中央社記者蔡智明攝 109年2月12日

（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉義縣朴子故事館更新館內「新聞牆」，貼出民國35年剪報，當年報紙引用中央社報導「台南虎疫（霍亂）勢未息」。

2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情蔓延，嘉義縣朴子日新文化協會理事長陳俊哲特別更新館內「新聞牆」，貼上民國35年關於布袋流行虎疫的相關剪報。他表示，疫情是從中國大陸傳來，還造成「布袋封城」事件。

陳俊哲在朴子市「水道頭嘉藝點文創聚落」成立朴子故事館，館內蒐集整理大批從清朝至今的文物，記錄400年朴子發展史，特別設了一面「新聞牆」，張貼以往報紙對於朴子一帶的報導。

陳俊哲今天接受中央社記者訪問表示，當年台灣的報紙引用「中央社」的報導，標題是「台南虎疫勢未息，連日有新患」。同一時間點的新聞，還有布袋虎疫平息、新營發生虎疫、礁溪爆發虎疫等。

陳俊哲表示，虎疫就是霍亂，台灣在日本人統治末期，基本上已經沒有霍亂，但日本戰敗，將台灣交給國民政府這3年的過渡期，布袋港開始與大陸沿海城市通航，在檢疫不完全的情況下，把虎疫從大陸引進台灣，還造成全台大流行，有紀錄顯示全台共2210人死亡，布袋占86人，但遺漏的不知凡幾。

陳俊哲針對此事做田野調查，訪問到現年90歲中醫師吳火旺，回憶當年布袋虎疫流行公家單位處理的情況。陳俊哲轉述吳火旺說法，指當時警方將機槍架在布袋唯一的出入口太平路口，「生死不出入，斷絕物資」，但是賄賂警方就可以逃出去，引發抗爭，還有人拿出鳳梨刀，攻擊警察。

陳俊哲說，當年報紙沒有提到東石港口是否有疫情，推測是東石港在日治時期列入「特別輸出入港」，可以正規跟中國特定港口進行貿易，會有正常檢疫。布袋是新通航港口，國民政府接手後並沒有做好檢疫措施，所以媒體才寫到，「歸咎雖有檢疫所，但是拙於經驗」。

陳俊哲費時6年研究朴子文史，蒐集相關文獻資料，找回消失或遺忘的故事，都陳列在朴子故事館，每天下午1時半到5時，開放民眾免費參觀。（編輯：謝雅竹）1090212

2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情蔓延，嘉義縣朴子故事館更新館內「新聞牆」，貼出民國35年剪報，當年報紙引用中央社報導「台南虎疫勢未息」。中央社記者蔡智明攝 109年2月12日