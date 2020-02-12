侯友宜盼提振買氣 鼓勵觀光多消費

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市長侯友宜今天表示，對武漢肺炎疫情要嚴肅以對，但內心堅定無須過度恐慌，呼籲大家不要悶在家裡，多到風景區走走且多消費。另盼中央對新北受疫情衝擊的產業給予紓困。

受武漢肺炎疫情影響，新北市部分產業受衝擊，新北市長侯友宜今天在主持市政會議後，接受媒體聯訪表示，將在部分商圈與觀光旅遊地舉辦活動，盼望以人潮帶動買氣。

侯友宜說，現在民眾不願意去人潮聚集的地方消費，實體商店生意也受影響，有業者願意義務協助電商平台，將協助商家在線上購物平台銷售。

侯友宜說，希望中央在經費充足下給予新北市受衝擊產業紓困，市府各局處也在盤點，會向中央報告爭取紓困專案的經費並獲得支持，讓產業很快復甦。

侯友宜說，不會停止戶外大型活動，也會補助小型活動繼續舉行，大家不須恐慌自己嚇自己，對疫情要嚴肅以對但內心堅定，只要做到適當區隔，做好健康自主管理，活動還是如常舉行。

侯友宜表示，鼓勵大家走出戶外，不要悶在家裡；新北沿海風景漂亮，空氣好，可以觀光吃海鮮，也可以去登山步道走走，鼓勵大家到烏來消費，好山好水好風景又有好溫泉。

市府觀光旅遊局長張其強告訴中央社：對中央推出的融資、低利貸款、甚至各種補助等紓困方案，都樂觀其成，但一定要快。他說，「現在不只是救急，也是救窮，更是救命。」一旦大規模的無薪假甚至裁員，都可能引發骨牌效應。

張其強說，新北市境內有「青春山海線」的山海美景，可以爬山流汗的淡蘭古道，邀已邀集旅館、旅遊業者、民宿及青農、青漁等地方創生業者，主打全戶外、超值優惠，和採預約制遊程方案。

他說，上述方案完全避開密閉空間和人多擁擠，規劃一日遊、兩天一夜，或結合旅館和民宿的2天行程，提供民眾作為國內旅遊參考。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：李錫璋）1090212