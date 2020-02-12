行動列車趴趴走 移民署揪新住民落實防疫

（中央社記者楊思瑞台南12日電）移民署南區事務大隊台南市第二服務站加強對新住民與移工宣導防範2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎），以行動列車下鄉到異國人士聚集處，並邀請新住民團體配合，盼收效更大。

台南市第二服務站主任陳南翰今天表示，移民署除與駐點的新營、學甲戶政事務所及玉井區公所合作，更以行動列車下鄉，到外籍人士常聚集的異國小吃店拜訪，請店家協助以母語宣導防疫事項，並張貼疫情通報。

台南市新住民家庭促進成長發展協會總幹事童氏容說，不管在台灣或她的娘家越南，民眾面對重大傳染病的威脅時總是會很擔心。不管來自哪個國家，不論因何種事由到台灣來，大家在這裡生活，台灣就是大家的家。

童氏容表示，近日不斷向新住民姐妹們加強宣導，也希望所有新住民及移工做好健康自主管理，共同守護台灣。

陳南翰表示，目前不僅須注意2019新型冠狀病毒肆虐，也還是流感高峰季節。為免民眾舟車勞頓及洽公增加群聚感染風險，可多利用移民署「外籍移工線上申辦系統」及「外國與外僑、大陸與港澳、無戶籍國民學生線上申辦系統」，輕鬆搞定申辦手續。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：黃世雅）1090212