澎湖拚防疫 賴峰偉：主動推行多項措施

（中央社澎湖縣12日電）澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中表示，防疫沒有顏色，也沒有地方與中央之別，縣府不僅全力配合中央，更主動推行多項防護措施，如果心態消極，等指示才行動，反而容易產生防疫漏洞

賴峰偉說，這段期間縣府全力配合中央防疫，積極落實中央要求的防疫工作，還主動推出多項防護措施，在機場、港口裝設紅外線體溫測量儀、驅逐陸船、嚴禁海上交易、清查630名陸配旅遊史，補實中央未顧及或無法處理的面向。

縣府衛生局表示，裝設在機場、港口的紅外線體溫儀已發揮功效，6日啟用至今，在機場發現4名旅客體溫異常，經送醫檢查確診1名罹患A型流感，另1名是普通感冒且都無境外旅遊史，其他2名複檢正常。港口部分，發現10名旅客體溫過高，經複檢後，無健康疑慮。

賴峰偉指出，公衛專家研究武漢肺炎潛伏期可能長達24天，潛伏期長、傳播速度快，與SARS不同的是可能無症狀也具傳染力，成為生活中無形的殺手，唯有提高警覺，方能確保澎湖無疫情。

縣府社會處長陳賜豐表示，小三通關閉後，近日已無從中國大陸返澎的陸配，同時也解除21名陸配自主健康管理。目前滯留在大陸的陸配大多表示因疫情嚴峻，將待疫情結束後再回澎湖。

澎湖12日解除12名居家檢疫列管對象，另內政部通報新增11例居家檢疫列管個案，總計目前澎湖居家檢疫列管50人：馬公市列管26人、湖西鄉列管9人、白沙鄉列管11人、西嶼鄉列管4人。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：謝雅竹）1090212