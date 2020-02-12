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台南古都國際半程馬拉松 3/1如期舉辦

最新更新：2020/02/12 18:10

（中央社記者張榮祥台南12日電）武漢肺炎疫情延燒，但台灣尚無社區群聚感染，台南市政府今天宣布，2020台南古都國際半程馬拉松3月1日如期舉辦。

2020台南古都國際半程馬拉松雖如期舉辦，但台南市政府考慮今年狀況特殊，若有民眾考慮退賽，主辦單位於2月16日前受理全額退費申請。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，教育局已於2月5日通知參賽選手填報自主健康調查表，且謝絕居家隔離者、居家檢疫者、被衛生單位健康追蹤或要求自主健康管理者參賽，且將全額退費。

教育局人員說，今年台南古都國際半程馬拉松共2萬119人報名參賽，其中外籍人士298人，主辦單位已婉退所有境外中港澳籍及預定2月15日後自中港澳入境（包括由各國經中港澳轉機）的選手參賽。

賽事當天，將取消起跑前健康操，改由選手自行暖身，活動現場也規劃管制動線及實施體溫量測、手部清潔消毒、填寫健康聲明卡等措施，落實防疫。

世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎正式定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。中央流行疫情指揮中心與WHO公布的國際資訊接軌，但同時方便民眾理解，未來發布疫情相關訊息時，仍會簡稱為「武漢肺炎」。（編輯：卞金峰）1090212

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