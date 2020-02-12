延後開學 新北團購校園午餐蔬菜

因延後開學，新北市府協助各縣市農友銷售原訂供應學校營養午餐蔬菜，新北市長侯友宜（左2）12日前往板橋慈惠宮視察蔬菜拍賣情形，侯友宜分送蔬菜給信眾並感謝廟方愛心。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年2月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）因應新型冠狀病毒肺炎疫情延後開學，新北市府協助各縣市農友銷售原訂供應學校營養午餐蔬菜，由市府團購並媒合企業、團體採購，邀民眾多吃國產蔬菜。

市府農業局今天表示，市府供應國中小每星期一天有機蔬菜，4天產銷履歷蔬菜。鑑於延後開學，市府啟動優先拍賣、啟動團購、媒合民間採購3項協助機制，輔導供應單位及農友將蔬菜轉至新北果菜運銷公司。

產銷履歷、有機專區優先拍賣，保障價格賣出，有機每公斤新台幣35元、產銷履歷每公斤25元，不足的部分由市府補貼。另有專人協助農友將蔬菜改成小包裝以利銷售。

市長侯友宜下午前往板橋慈惠宮視察蔬菜拍賣情形，接受聯訪時表示，市府透過價差補助新北市、桃園、雲林、台南及高雄契作及外縣市農民損失，也透過多種通路全力協助，新北市府自行吸收管銷成本。

新北市農業局表示，每天需調配15公噸至18公噸，輔導超市通路增加供應量，確保民眾吃到新鮮有機小松菜及有機黑葉白菜。盼望大家共體時艱、互相包容度過防疫時期的難關。

侯友宜說，新北消費人口多，也願意與宜蘭縣一起並肩作戰，照顧宜蘭縣農民。如同與中央一起合作，只要可以解決困難，新北都願意多承擔一點。（編輯：方沛清）1090212