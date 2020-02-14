遲了一年 跨國同婚爺孫戀完成登記

台灣25歲青年趙守泉（右）與76歲英國老爹Andy（左）108年2月在苗栗家鄉舉辦婚禮，事隔約一年，兩人在苗栗市戶政事務所完成登記，成為合法同婚伴侶。圖為108年兩人公開接受眾人獻花祝福。中央社記者管瑞平攝 109年2月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）台灣25歲青年趙守泉與76歲英國老爹Andy相戀，去年在苗栗家鄉舉辦婚禮，全台各地500餘人前往祝福，事隔約1年，2人終於在苗栗市戶政事務所完成登記，成為合法同性伴侶。

趙守泉12日透過臉書表示，「終於在台灣結婚了，遲到了好久」，宣告他與互許終身的英國老爹Andy，成為合法同性伴侶，為了要前往戶政事務所登記，趙守泉3個月前就開始教Andy練習寫中文名字「趙儒安」，但當天前往登記時，Andy竟直接用拼音「Ru-an」，讓趙守泉「笑不出來」。

趙守泉指出，在台灣登記結婚必須簽中文名字，Andy最後還乾脆亂寫，還好自己有先見之明，已先去刻了一個印章，加上戶政人員很寬容體諒，總算於12日傍晚完成結婚登記，結束「偽單身」的日子；趙守泉還開玩笑地表示，「趙先生往後也請自重」。

出生於苗栗的趙守泉與來自英國的Andy（本名Andrew Goodier），2人年齡相差51歲，卻譜出異國同性戀曲，108年2月16日在苗栗市鐵道文物館舉辦婚禮，吸引500餘人前往參加，其中除了趙守泉的親友，更包含許多不認識他們的民眾獻上鮮花祝福。

趙守泉表示，境外人士在台登記結婚必須出示「單身證明」，Andy在2月婚禮後，曾先回英國提出申請，原本計畫於台灣同性婚姻專法實行首日，就要回台辦理結婚登記，但在申請階段，礙於當時台灣同婚尚未合法，英國政府未予以核發，因此只能暫緩。

台灣同婚合法後，趙守泉指出，Andy也非常開心，認為對2人、對台灣所有同志朋友都是好的；有情人終成眷屬，當辦完結婚登記，看到身分證背面寫著「配偶趙儒安」，趙守泉表示：感覺「台灣很不錯」。

趙守泉和Andy完成登記，回到家中與家人共進晚餐，原本計畫要到日本慶祝，但受到武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，改去宜蘭玩2天，2人並計畫等趙守泉今年工作告一段落，將前往英國與Andy在當地辦理結婚登記。（編輯：李錫璋）1090214