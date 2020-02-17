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日本擴大防疫 疑感染武漢肺炎者無論旅遊史都可篩檢
首頁 / 地方

澎湖居家檢疫搞失聯 賴峰偉斥自私從嚴開罰

最新更新：2020/02/17 17:14

（中央社澎湖17日電）澎湖縣馬公市朝陽里一名男子不配合居家檢疫規定，一度外出，還經常不接電話，行蹤失聯。澎湖縣長賴峰偉今天痛斥男子行徑自私，指示衛生局依法從嚴開罰，絕不容寬貸。

防堵武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19），有中港澳旅遊史者必須實施居家檢疫。澎湖目前居家檢疫有34人，依規定必須在家隔離14天，檢疫期間不得外出，村里長、村里幹事每天撥打電話詢問健康狀況並記錄「健康關懷紀錄表」，警察局也在住家附近設置巡邏箱，每天訪查健康情形。

依縣府通報，這名住在朝陽里的男子，2月6日循小三通返回澎湖，依規定必須居家檢疫14天，期間男子曾外出，經勸阻後，里長、里幹事以電話進行健康關懷，經常不接電話，且一再以睡覺沒聽到電話等理由規避。

賴峰偉上午在防疫會議中得知後，隨即指示衛生局針對違反居家檢疫規定者，依傳染病防治法從嚴開罰。他也呼籲居家檢疫者切實遵守規定，不容挑戰民政、社會、警政系統的公權力，違法必究。

衛生局表示，依傳染病防治法規定，違法居家檢疫者處以新台幣1萬元以上、15萬元以下罰鍰，將依事證開立舉發單，依法裁罰。（編輯：黃世雅）1090217

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