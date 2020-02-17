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台鐵屏東線108年營運量 突破千萬人次

最新更新：2020/02/17 19:06
台鐵屏東線108年營運量首度突破千萬人次大關，比107年成長近15.6%，台鐵表示，轉乘高鐵的區間快車從6班增加到22班是主要原因之一。中央社記者郭芷瑄攝　109年2月17日
台鐵屏東線108年營運量首度突破千萬人次大關，比107年成長近15.6%，台鐵表示，轉乘高鐵的區間快車從6班增加到22班是主要原因之一。中央社記者郭芷瑄攝　109年2月17日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）台鐵屏東線去年運量首度突破千萬人次，比前年成長近15.6%，台鐵屏東站長董阿成表示，去年高鐵轉乘優化措施、增設高雄3個通勤站、台灣燈會及驛站，都是乘客量增加原因。

董阿成表示，台鐵屏東線從高雄車站下行至屏東枋寮車站，去年總運量（以上車人數統計）達1030萬7473人次，比前年的892萬838人次，成長幅度達15.54%；日平均營運量（以上車人數統計）107年是2萬4441人，去年是2萬8240人。台鐵去年總體運量成長2.1%。

董阿成說，去年營運量突破千萬人次的原因，高鐵轉乘優化是重要原因之一，除了原本停新左營站的自強號和莒光號外，台鐵去年將轉乘高鐵的區間快車從前年的6班增加到22班，台鐵優化服務奏效。

另外，董阿成表示，去年台灣燈會和國慶煙火帶來的人潮也是營運量增加的重要因素；還有屏東驛站在107年12月開始營運，車站商場帶來高雄和屏東市以南的民眾，也讓營運量成長。再者，高雄鐵路地下化107年10月通車，在高雄市增設民族、科工館、正義等3個通勤站，也使營運量成長。

台鐵屏東線從高雄車站下行至屏東枋寮車站，全長61.3公里，共21個車站。（編輯：黃世雅）1090217

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