新北引生物棉片養菌成功 污水處理添利器

（中央社記者王鴻國新北17日電）防疫講究滅菌消毒，但在家庭污水淨化過程常要藉助養菌生物分解除污。新北市率先引進德國生物棉片並養菌成功，預定明年初正式應用，成為淨化氨氮污水物質新利器。

水利局表示，新北市領先其他縣市率先採用微生物載體處理污水內不易去除氨氮物質，由淡水水資源回收中心於108年3月引進德國先進生物棉的微生物載體，這在德國是用於淨化飲用水及河川水質、工業廢水。

水利局表示，生物棉片的微生物載體尺寸僅2公分，約1元硬幣大小，厚度只有薄薄0.7公分，但它表面具有細密孔洞可做為微生物的棲息空間，讓每立方公尺有效表面積達5000平方公尺。

水利局表示，生活污水中有關家戶排洩物等污水易形成阿摩尼亞等惡臭的氨氮物質，各污水處理廠多用微生物處理，因此，各污水廠每個月需定期檢驗及培養微生物，才能處理標準日益嚴格排放淨化的放流水。

水利局表示，自德國引進生物棉片的微生物載體進行養菌實驗，最近已試驗成功，淡水水資中心規劃於4月間進行實廠測試，預定110年1月1日正式應用，成為處理氨氮污水物質新利器。（編輯：方沛清）1090217