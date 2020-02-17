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武漢肺炎防疫 韓國瑜：高市各大小型活動停辦延期

最新更新：2020/02/17 20:58

（中央社記者王淑芬高雄17日電）因應武漢肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜今天裁示，大中小型活動全部停止或延期，高雄市教育局也將3月底前，逾50人的活動全部取消，包含校外教學、畢業典禮等。

韓國瑜今天出席「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第8次應變指揮中心會議，會後接受媒體聯訪表示，已要求經發局地毯式調查高市所有中小企業、商圈、夜市、餐廳等，掌握業者是否有經濟困難，並請銀行通融勿抽銀根，盼業者度過難關。

韓國瑜也宣布，大、中、小型人潮眾多的活動停止或延期，尤其是密閉式活動。

因應高中職以下學校即將開學，教育局長吳榕峯也表示，各界捐贈的防疫物資已迅速轉送到各級學校。但目前額溫槍數量仍吃緊，將想辦法協助取得貨源。

吳榕峯指出，3月底前，超過50人以上群聚的大型活動全部取消，包括校外教學、畢業典禮等。

他也提到，開學後將對學生量體溫，校門口警衛、導護老師等不特定對象都一定要戴口罩，進入校園的廠商、家長或團膳業者也一定要戴。

另為避免群聚感染，與升學相關的體育、音樂等個人項目競賽可以進行，團體項目競賽則全部取消。（編輯：洪學廣）1090217

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