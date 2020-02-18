中市府表揚把關居家檢疫人員 守護市民健康

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市政府今天頒獎給有效通報民眾違反武漢肺炎居家檢疫的人員，市長盧秀燕表示，感謝他們為防疫所做的努力，才能為台中的安全把關，守護市民健康。

台中市政府今天在南區區公所召開市政會議，由衛生局長曾梓展專案報告「嚴重特殊傳染性肺炎近期防疫及燈會應對作為」。曾梓展指出，「防疫視同作戰」，市府已召開多場防疫會議，落實防疫工作部署，面對疫情民眾不需過度恐慌，但一定要謹慎應對。

盧秀燕並頒獎給有效通報民眾違反武漢肺炎居家檢疫的人員，感謝他們為防疫所做的努力。她表示，社區里長、里幹事等人，需每天關懷居家檢疫民眾，若有民眾違反規定私自外出，隨即通報衛生局、警察局、民政局等相關單位，台中情況至今相對穩定，就是有他們把關。

衛生局表示，台中市共有逾2600人居家檢疫，透過區公所里幹事，依內政部名冊逐一電訪，若發現居家檢疫者不在家中、逕自外出，就即刻回報相關單位，市府派員現場訪視，依居家檢疫作業流程處理，目前有4人違反規定外出，衛生局將研議開罰。

針對首批武漢包機回台的台商今天隔離期滿，盧秀燕說，安置在台中檢疫所的有16名台中市民，當中有親友無法前來接送者，市府也派專車接送返家，表達慰問與關心，後續在家自主健康管理14天期間，將持續給予關懷。

一名家住南投縣埔里鎮的曾姓男子，去年12月與結婚20年的中國籍妻子到武漢探親，卻遇上肺炎疫情無法回台，事後幸運搭上首批武漢返台專機，今天隔離期滿返家。曾妻受訪時也大讚隔離期間「吃好、住好、睡好」，認為台灣政府做得很棒，肯定防疫工作。（編輯：洪學廣）1090218