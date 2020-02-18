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擴大台灣口罩產能 桃園易廷企業拚日產40萬片

最新更新：2020/02/18 16:37

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市長鄭文燦今天參訪易廷企業有限公司，除參觀口罩生產線，也接受業者捐贈的10萬多片防塵口罩，易廷企業獲得經濟部配發的2條產線將在2月底交機，屆時日產量可高達40萬片。

鄭文燦前往龜山工業區參訪易廷企業，並接受業者將原先預計外銷的成人防塵口罩5萬片，以及兒童防塵口罩5萬400片轉贈給市府，希望為桃園市的防疫工作盡一份心力。

鄭文燦表示，隨著武漢肺炎疫情在一月底爆發，易廷企業也成為經濟部指定15家口罩工廠之一，這段期間，易廷企業協助政府推動防疫工作非常辛苦，為了讓機台運轉順利，維修人員更需隨時待命，感謝易廷發揮中小企業認真打拚的精神，也是政府與民間攜手合作的最佳典範。

易廷企業董事長張政雄表示，公司在不織布領域鑽研已有20多年，主要是生產口罩、不織布食品包材與提袋，許多超商熱食提袋就是公司的產品之一，更外銷到世界各國，其中口罩生產約佔公司品項50%，目前2條產線可日產18到20萬片。

張政雄指出，工廠目前24小時輪班作業模式提高產能，經濟部提供2組新機台產線，預計在2月底交機，公司也計劃增加約12名人力，全面投入口罩生產，屆時最高日產能可超過40萬片，為桃園市的防疫工作盡一份心力。（編輯：張銘坤）1090218

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