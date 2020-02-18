一把青捧紅岡山醒村 高市爭取專款修復再現風華

有洋式圓拱建築風格的「醒村」曾是日治時期飛行員住處，後來是空軍教官宿舍，高雄市政府民國106年將全區登錄為文化景觀區，編列專款整修活化，盼讓醒村風華再現。（立委邱志偉辦公室提供）中央社記者王淑芬傳真 109年2月18日

（中央社記者王淑芬高雄18日電）有和洋式圓拱建築風格的「醒村」曾是日治時期飛行員住處，後來是空軍教官宿舍，近年因「一把青」電視劇在這取景而爆紅，高市列入文化景觀區並爭取專款活化，盼再現昔日風華。

民進黨立委邱志偉今天邀文化部文化資產局、高市府文化局等單位會勘，讓這處極具歷史意涵的飛官宿舍群整修活化，成為呼應岡山空軍基地意象觀光的重要景點。

醒村距空軍官校不到5分鐘車程，過去是空軍教官的宿舍，更早的日治時期則是飛行員住處，由於建築老舊，眷戶又已搬遷，建築早已淹沒在荒煙蔓草，後來因為「一把青」電視劇取景拍攝，才讓醒村古典建築的優雅重現。

市府文化局編列專款整修活化，106年將全區登錄為文化景觀區、將A、F棟建築列為「歷史建築」，逐步推動整修計畫，期打造為岡山觀光亮點。

文資中心主任李毓敏表示，市府106年開始執行2年計畫，以新台幣1750萬元完成復建物支撐加固，並推動A、F棟歷史建築修復及再利用計畫，完成全區景觀改善工程及建置監視系統，B棟也修復完成並開放。

她指出，今年會完成A、F棟歷史建築規劃設計，估計修復經費需6000萬元，爭取中央專款補助；後續C、D、E、G棟的規劃設計費還要1000萬元。

另外，文化局也擬定整理調查在岡山具有重要歷史意義的「六一航空廠」等史料，概估經費約600萬元。李毓敏也向中央提出約需7600萬元的專款補助，盼中央挹注。

邱志偉指出，醒村和洋圓拱特色建築意象是歷史的呈現，建築立面拱圈迴廊、木造屋頂、圓拱窗台等特色，是時代歷史變遷的脈絡；建築修復後，可以連結在地民眾生活記憶，將努力爭取文化部專款補助，讓醒村風華再現。（編輯：洪學廣）1090218