武漢肺炎衝擊 中市府祭紓困措施助內需

（中央社記者郝雪卿台中19日電）武漢肺炎疫情衝擊內需服務業，台中市政府今天宣布推出市場攤商租金8折、消費折扣券振興商圈經濟及BOT、OT、ROT租金權利金延緩半年繳納等紓困措施助業者度過難關。

武漢肺炎疫情衝擊經濟，市府表示，零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等5大內需服務業更首當其衝，市府祭出3大紓困措施，盼打造經濟防護網，減輕業者負擔。

在「市場攤商租金8折」方面，台中市經濟發展局表示，針對公有市場、公有民營市場、攤販集中區推出租金8折，今年3至5月使用費及租金打8折，6到8月暫維持原租金，視疫情發展再檢討。

在「BOT、OT、ROT租金權利金延緩半年繳納」方面，市府指出，各局處委託經營場館，如經發局轄管帝國製糖廠、文化局辦理的台中市眷村文物館、台中市台灣民俗文物館、歷史建築台中放送局、台中市市定古蹟摘星山莊、台中市役所、台中刑務所演武場等超過50家業者，生意都受到疫情影響。台中世貿及台中國際展覽館，上半年展覽及活動幾乎取消，市府將在符合契約規定前提下，讓廠商租金、權利金可延後半年繳付，緩解資金需求壓力。

至於「消費折扣券振興商圈經濟」方面，市府表示，為活絡商圈經濟，刺激市民消費意願，提升採買人氣，經發局辦理「商圈消費滿百元送十元」活動，凡到台中市轄管商圈店家單筆消費滿100元，即送10元商圈消費券，預估可促進5000萬元消費額。（編輯：謝雅竹）1090219