北市10區健康服務中心 21日起販售口罩

（中央社記者梁珮綺台北19日電）口罩實名制6日上路，明天起開放為一名兒童7天買4片；台北市副市長黃珊珊今天說，21日起，台北市除文山區、北投區健康服務中心，其餘10區健康服務中心也可購買。

武漢肺炎疫情不斷升溫，引發民眾瘋搶口罩，行政院推口罩實名制，6日在各健保特約藥局上路，16日起擴及各縣市衛生所，不過，台北市健康服務中心沒有醫療行為，所以未開放販售。

另外，因應口罩產能提升以及開學，明天起，每名12歲以下兒童7天可購買4片口罩，每家健保合作藥局每日配送的兒童口罩片數加倍為200片，共50人份；成人數量也為400片，每人限購2片。

黃珊珊下午2時主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第10次應變會議，會後接受媒體聯訪時，做上述表示。

黃珊珊說，21日起，除了文山區與北投區健康服務中心，台北市其餘10健康服務中心加入販售口罩行列，民眾可至健康服務中心購買，目前已在裝設相關設備，屆時民眾可持健保卡購買。

她說，健康服務中心的口罩額度與藥局相同，成人口罩每天400片、兒童口罩每天200片。

黃珊珊解釋，文山區與北投區健康服務中心並未設置在聯醫門診部內，開賣時間會比較慢。（編輯：李亨山）1090219