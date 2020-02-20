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杜絕武漢肺炎謠言 彰縣醫師公會籲民眾先查證

最新更新：2020/02/20 17:30

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）中部地區傳出首起武漢肺炎死亡案例，彰化縣醫師公會發聲明指稱，民眾如果接獲來源不明或未經證實的疫情謠言，應先查證內容，彰化縣的醫護人員也都會全力配合政府防疫政策。

中部地區一名白牌車司機確診，成為台灣第一起武漢肺炎死亡案例，收治司機的診所及醫院都承受很大壓力，網路上也有很多跟武漢肺炎相關的謠言，彰化縣醫師公會今天發出聲明，針對網路謠言以及防疫工作提出澄清。

彰化醫師公會指出，台灣傳出第一起武漢肺炎死亡病例，謠言四起，人心惶惶，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施等資訊時，應該要先查證內容是否屬實，不要隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法或是社會秩序維護法。

公會表示，彰化縣衛生局今年1月就已經召開全縣的醫療院所防疫會議，像是各級醫療院所的責任分配、防疫物資的統籌發放、符合通報個案的相關處置等，都已經建立標準作業流程。

公會指出，防疫是全體國人的事，不僅是政府的責任，彰化縣所有醫護人員都會全力配合政府各項防疫政策，期望共同守護國人的健康。（編輯：洪學廣）1090220

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