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武漢肺炎疫情蔓延 韓國旅遊警示提升為黃色
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武漢肺炎勤洗手防疫 DIY手工皂課程夯

最新更新：2020/02/23 11:23

（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）因應武漢肺炎勤洗手防疫，DIY手工皂課程相當夯。嘉義市社區大學手工皂講師張綺玲今天說，社大相關課程報名踴躍，尤其製作「隨身洗手皂」更是夯。

張綺玲表示，近來受到武漢肺炎疫情影響，民眾都想要自製或訂購手工皂，大家詢問度最高的是「隨身洗手皂」，就是將橢圓柱型的手工皂，放置在類似粉底條或唇膏的底座上，使用時簡單旋開，並塗抹在手上，肥皂不會弄濕、收納更方便。

張綺玲指出，自己原本是護理師，民眾因應疫情，除了戴口罩外，「勤洗手」真的很重要，現在將正確的健康管理概念融合手工皂課程中，鼓勵大家多洗手，非常開心。

張綺玲說，在社大的手工皂課程，今年已邁入第14年，這次受到疫情影響，以及大家對環保的重視，讓手工皂課程的報名相當踴躍。

另外，嘉義救國團手工皂講師蕭玉如指出，目前無論是手工皂課程或手工皂成品，大家的詢問度都很高，也有許多學員來購買原料DIY手工皂，準備提供家人使用。

蕭玉如說，「勤洗手」非常重要，但出門在外仍會碰到沒水可洗手情況，因此，手工皂課程也納入「乾洗手」課程，讓學員更方便保持個人健康。（編輯：黃世雅）1090223

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