學校消毒防疫 南市衛生局籲用漂白水

（中央社記者楊思瑞台南23日電）武漢肺炎疫情延燒，台南市政府於昨天宣布暫時禁止市府公務員前往旅遊疫情警示為第二、三級的國家或地區。另外，針對學校等機構要求加強環境消毒，建議使用市售漂白水稀釋。

台南市政府衛生局今天指出，市長黃偉哲相當關心校園防疫作為，特別責請市府團隊在開學前夕，務必加強學校每一個角落的清潔與消毒工作。開學後，教職人員與家長應督導學童落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節；及學童進入校園時應量測體溫等工作。

台南市衛生局指出，學校、幼兒園、托嬰中心等機構人員，對室內空間及自備交通車都應落實自主清潔及消毒管理。室內空間消毒應加強經常接觸的門把、桌面、教具、玩具、電燈開關、遊樂設施或其他公共區域。交通車內的座椅、扶手、拉環等處，於出車前、收班後也要確實清潔消毒。

台南市衛生局指出，大範圍消毒時，建議使用稀釋漂白水。巿售家庭用漂白水濃度一般在5%至6%，取用100毫升的漂白水，加入10公升的清水中攪拌均勻即可。清潔時人員應穿戴防水手套、口罩等防護衣物，擦拭時消毒反應時間至少10分鐘以上，之後再使用清水擦拭清潔。（編輯：黃世雅）1090223