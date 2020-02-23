台南古都馬拉松因應防疫 補給站美食改獨立包裝

（中央社記者楊思瑞台南23日電）受武漢肺炎疫情影響，原本超過2萬人報名的台南古都馬拉松，最後有數千人退賽。台南市體育處指出，活動將如期於3月1日登場，但會加強防疫，賽道補給站美食改採個人化包裝。

台南市政府每年規劃辦理2場具特色的馬拉松活動，除了歷史悠久、深具賽道挑戰性的「曾文水庫馬拉松」；另一場就是以賽道環繞府城古蹟、安平港區，及賽道補給豐富聞名的城市馬拉松「古都馬拉松」。

市府今年基於提升賽事品質、降低市區交通衝擊並顧及選手安全維護等因素，將古都馬拉松重新轉型為半程馬拉松活動。但被譽為「超豪華美食大道」的賽道補給站內容沒有縮水，反而吸引比往年更多的跑友報名。

台南市體育處長林義順今天表示，原本報名的人數為2萬119人，比去年的1萬6000多人多出不少。但後來受到疫情影響，市府開放2月16日前可申請全額退費，最終確定參賽的人數為1萬4331人，與去年人數相差不多。

林義順表示，活動當天將會加強防疫措施。除了要求選手繳交事先填寫的健康聲明卡，表明不是從中港澳等地區來台；現場也將只開放3個檢疫入口，並配置紅外線體溫檢測裝置。一旦發現有發燒，就不得進入會場。

他說，賽道補給站提供的美食與飲料，數量和種類都不會改變；但將會改採杯子盛裝與獨立個人包裝，方便選手取用，並避免選手用手直接接觸。（編輯：洪學廣）1090223