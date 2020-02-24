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武漢肺炎／擴大取締白牌車 公路總局4天開罰850萬元
首頁 / 地方

台中確診4例 盧秀燕：有2例僅收治醫院的陸客

最新更新：2020/02/24 12:44

（中央社記者趙麗妍台中24日電）疾管署公布武漢肺炎確診者台中市有4例。中市府指出，其中2例為陸客，由外縣市直送台中的醫院治療，並未到台中其他地方。市長盧秀燕質疑「這樣要算我們的嗎？」盼中央釐清。

依疾管署網站傳染病統計資料查詢系統，第五類法定傳染病中「嚴重特殊傳染性肺炎」共有28例確診個案，分布全台9縣市，包含台北市7例、新北市5例、彰化縣5例、台中4例、南投縣2例、高雄2例、桃園市1例、宜蘭縣1例、台南1例。

開學在即，台中市長盧秀燕上午抵神岡國小視察開學前防疫工作演練，會後受訪針對疾管署公布台中市有4例確診個案作以上表示。

盧秀燕說，「台中市有4例確診個案」說法有誤，其中2例是白牌車司機的親友，但中央已解除警報；另2例非台灣人，他們入境台灣遊玩，沒有進入台中，在外縣市生病了直送台中的醫院收治「這2例要算我們的嗎？」

盧秀燕指出，依中央發布台中市2例都已收治醫院治療，且中央也解除警報，因為找得到病原，周邊接觸者經過雙採都是陰性，這張地圖可能造成誤解，希望中央可以修正。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延燒，盧秀燕強調，站在台中立場不會拒絕收治病人，因為大家都要互相幫忙，就像某些檢疫所設在台中，但也不能把那些人都算成台中人，希望中央可以再釐清。

台中市政府表示，除2例白牌車司機親友，另2例是在1月底時2名中國大陸遊客從別的縣市直接驅車前往台中的醫院收治現地診療，在台中沒有遊程、也沒有接觸任何人，相關疫情中央都有掌握，非本土病例，目前恢復情況很好。（編輯：黃世雅）1090224

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