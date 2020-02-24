苗栗縣校園防疫大作戰 入校量體溫設留觀區

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）高中以下學校明天開學，因應武漢肺炎疫情，苗栗縣政府請各校今天完成校園全面消毒，並在疫情降溫前，每週末消毒，明天起針對學生入班前量體溫等防疫措施，全力備戰。

受武漢肺炎疫情影響，教育部宣布高中以下學校將開學日延後至2月25日，面對明天即將開學，苗栗縣政府請各校在開學前、後，落實各項防疫管理措施，避免武漢肺炎疫情於校園群聚擴大。

縣府指出，已請各校今天前完成校園全面消毒，並於疫情降溫前，每週末進行消毒工作，若學校教職員工生出現發燒（耳溫≧38℃；額溫≧37.5℃，須以耳溫再確認）、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，應立即就醫及落實生病不上班、不上課；如有家長、訪客及廠商進入校園，務必要求先量體溫及戴口罩。

縣府表示，對於緊急支援各校的口罩、額溫槍、消毒用品、肥皂等防疫物資，已完成撥補；各校應對教職員工生全面清查掌握，若寒假期間有赴大陸旅遊者，造冊列管，並報府備查，而在疫情期間，應避免辦理大型集會及團體活動，如須辦理時，安排於通風良好地區，減少在密閉空間進行。

在武漢肺炎疫情威脅下，縣府要求各校成立因應肺炎防疫小組，配合中央流行疫情指揮中心公告作為；各校也嚴陣以待，國立苗栗高中校長劉瑞圓今天表示，學校已規劃分流動線，學生入校先量體溫，若疑似發燒，先在留觀區觀察，第2次量測若確認發燒，則請家長接回，若上課期間出現發燒，會先移往發燒隔離教室並通知家長。

劉瑞圓說，開學後上課日每天上午7時50分前，會發給每間教室漂白水，再消毒1次，盡全力防堵疫情。

苗栗市公所預計明天上午也將發給全市國中、小學生，人手1瓶100毫升濃度75%消毒酒精，幫助學生隨時做好個人衛生防疫。（編輯：方沛清）1090224