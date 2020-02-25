防武漢肺炎 基隆童話藝術節延期

武漢肺炎疫情延燒，基隆市為避免疫情擴大與降低傳染風險，市長林右昌（圖）25日在市務會議後記者會表示，童話藝術節等重大活動將延期或進行調整。中央社記者王朝鈺攝 109年2月25日

（中央社記者王朝鈺基隆市25日電）武漢肺炎疫情延燒，基隆市雖然沒有確診個案，但為避免疫情擴大，市長林右昌今天表示，「童話藝術節」等重大活動將延期或調整舉行。

林右昌在市務會議後記者會指出，為因應武漢肺炎防疫工作並降低傳染風險，基隆市重大活動將有部分調整，原定3月21日舉辦「市府幹部策勵營」活動，將延期等疫情和緩再辦理；原定4月2日至5日舉行的「童話藝術節」活動也將延期辦理。

林右昌說，基隆市中小學聯合運動會賽事部分正常進行，但取消開、閉幕儀式，至於清明節期間，將由市府民政處研擬延長服務措施，以利分散掃墓人潮。

另外，林右昌指出，為讓基隆市醫護人員無後顧之憂，醫護及工作人員所需的醫療口罩，採取「一次發放7天21個」方式辦理，對於受居家檢疫民眾的口罩需求，也要求務必確實到位，每天1片，每週7片，最多可一次發放14片。（編輯：李錫璋）1090225