網友冒名張貼疫情假訊息 王世堅擬提告

（中央社記者劉建邦台北25日電）武漢肺炎疫情嚴峻，民進黨台北市議員王世堅遭網友張貼有關疫情假訊息，王世堅今天說，有網友張貼文章內提及他的名字，但內容不實，雖網友撤文，但若持續轉載，不排除提告。

王世堅下午召開記者會接受媒體聯訪時表示，熱心民眾昨天告知他的辦公室，有一名網友張貼關於武漢肺炎疫情假訊息，內文提及「王世堅提到肺炎時，說台灣已超過500例、死亡200」等字。王世堅強調這根本是假訊息。

王世堅說，中央及地方目前皆全面積極防範武漢肺炎疫情，卻有網友張貼假訊息，且張貼文章網友大頭照是電影劇照，個人資料也未貼內容，根本是幽靈帳號。

王世堅表示，文章已被撤掉，但仍有其他網友轉載，因內容提及有關武漢肺炎疫情，他擔心可能造成民眾恐慌，要求網友除認錯、道歉外，也應發文澄清，且若持續轉載文章，不排除提告。

王世堅透過臉書（Facebook）粉絲專頁發文，內容提及，所有相關疫情資訊，中央流行疫情指揮中心皆有上網公開，他從未與任何人討論過造謠者提到內容，現已蒐集相關證據，必要時將採法律途徑。（編輯：方沛清）1090225