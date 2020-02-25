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遭反罷韓者燒金紙詛咒 Wecare盼攻擊到此為止

最新更新：2020/02/25 21:30

（中央社記者王淑芬高雄25日電）最近網路流傳一段反罷韓者燒紙錢詛咒Wecare高雄發起人尹立、台灣基進的影片。Wecrae高雄表示，盼所有攻擊到此為止，勿再詛咒高雄市，製造仇恨對立，呼籲理性看待罷免公民權。

罷韓團體日前透露，尚有新台幣500萬元的財務缺口，反罷韓者竟拍攝熊熊烈火燃燒紙錢的畫面，旁白更不時喊著，「尹立啊，沒良心的罷韓團體，你們缺500萬元嗎？我都燒過去了。尹立啊、基進黨有沒有收到啊」。

「Wecare高雄」在媒體群組回應，希望所有攻擊到此為止，請勿再詛咒高雄市以及高雄市民了。

Wecare高雄指出，在罷韓連署書突破51萬份之際，高雄市長韓國瑜支持者的焦慮更壓抑不住，惡劣攻擊手段層出不窮，雖然無奈，卻也增加投下罷免同意票的聲浪。會持續龐雜的造冊作業，罷韓代表的人身安危、連署書的存放地點，也會採高規格保全原則。

Wecare高雄也批評韓國瑜兩面手法、韓粉惡劣攻擊、高雄市選委會的不中立等，呼籲勿製造仇恨對立，做出違反選罷法的行為，應理性平和看待罷免公民權，維持民主素養。（編輯：洪學廣）1090225

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