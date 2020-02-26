更多編輯台推薦新聞：
美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報
國際

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理
生活

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下
運動

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下

桂民海遭重判10年 林榮基：銅鑼灣書店不會結束
兩岸

桂民海遭重判10年 林榮基：銅鑼灣書店不會結束

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
內政部3/16起試辦 首次申請護照戶政事務所辦到好
首頁 / 地方
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎／2度違反居家檢疫 北市罰5萬並強制送檢疫所

最新更新：2020/02/26 12:12
台北市衛生局26日表示，2度違反居家檢疫的民眾13日入境台灣，20日因擅自外出遭罰1萬元，24日又擅自外出，再處新台幣5萬元罰鍰，並強制移送集中檢疫場所安置。（示意圖／中央社檔案照片）
台北市衛生局26日表示，2度違反居家檢疫的民眾13日入境台灣，20日因擅自外出遭罰1萬元，24日又擅自外出，再處新台幣5萬元罰鍰，並強制移送集中檢疫場所安置。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北26日電）台北市衛生局今天表示，一名因擅自外出遭罰過的居家檢疫者，再度違反規定，再處新台幣5萬元罰鍰，並強制移送集中檢疫場所安置。而截至25日止，衛生局共罰66人。

疾病管制科長余燦華表示，2度違反居家檢疫的民眾13日入境台灣，檢疫期間為13日至27日，20日因擅自外出遭罰1萬元，24日再度擅自外出，由里幹事人員協同警察現場訪查發現而通報裁處，當日也立刻強制移送至集中檢疫場所安置。

台北市衛生局資料顯示，至今共有66人次違反居家檢疫、居家隔離規定挨罰，其中，違反居家檢疫者分別有60人挨罰1萬元、1人挨罰1萬元與5萬元、4人挨罰7萬元；違反居家隔離規定者挨罰6萬元有1人。

另外，防疫計程車於今天上線，居家隔離或檢疫者若有慢性疾病，可採遠距醫療方式看診，再由家屬或代理人前往醫院掛號及領藥；若仍有就醫需求，則可撥打衛生局防疫專線，由專線人員協助安排防疫計程車就醫。

余燦華表示，衛生局指定17家醫院為台北市居家隔離或檢疫者就醫指定醫院，提供民眾通訊診察服務。

17家醫院為北榮、振興、新光、台大、國泰、萬芳、北醫、三總松山分院、台安、長庚、內湖三總、馬偕及台北市連聯合醫院陽明院區、中興院區、和平院區、仁愛院區、忠孝院區。（編輯：張銘坤）1090226

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報