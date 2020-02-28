二二八追思 韓國瑜為口誤致歉盼社會愛與包容

（中央社記者陳朝福高雄28日電）高雄市長韓國瑜今天出席二二八事件73週年追思紀念，他說，追思儀式是要記憶歷史、記取教訓，讓台灣社會充滿愛與包容。他在事後也為「二二八」口誤為「八二三」致歉。

今天的追思紀念活動在二二八和平公園舉行。韓國瑜致詞後離開會場時，面對媒體詢問「二二八口誤成八二三」，還一度表示怎會講錯，但隨後透過高雄市政府新聞局媒體群組公布一段錄音談話，表示會後重看錄影帶「的確有口誤」，由於專心於致詞內容，對於「口誤感到非常抱歉」。

韓國瑜今天不僅把「二二八」講成「八二三」，讓在場人士愣了一下，隨後在講述簡吉的抗日故事時，提到台灣女性革命者謝雪紅時，也口誤講成「王雪紅」。新聞局長鄭照新隨後也就韓國瑜致詞的2個口誤部分致歉。

韓國瑜致詞時分享了出身高雄的農民運動家簡吉故事。他說，簡吉從一個單純的角色跳出來，帶領農民向日本政府抗議，二二八事件發生後，簡吉充滿知識份子的理想，看到不公不義，跳出來發動武裝革命，逮捕後被槍斃，「懷想這些人格者，他們就像黑夜中的星光，照耀我們的心靈。」

韓國瑜說，73年已經過去，現在是解脫的時候，不管任何政治符號、對立情緒、仇恨語言，盼能夠跳脫回到生命的本質，回歸到最原始、台灣人最厚道的人性關懷與人間溫情。不光是要記憶這段歷史，更期盼告別仇恨、告別對立，回歸溫暖的人性，讓台灣充滿愛與包容。

追思紀念儀式在世紀合唱團獻唱「補破網」、「平安，台灣」2首樂曲中展開，並於全場默哀1分鐘後，由韓國瑜代表高雄全體市民，將象徵和平的百合花束獻給受難者家屬代表，並一同於和平紀念碑前獻花，期盼以祥和的歌聲撫慰受難者家屬，並向所有爭取民主、人權的先行者致敬。

史博館表示，二二八事件影響台灣在亞洲社會民主進程的發展，有越來越多的台灣人意識到人權的重要與可貴，更多歷史事實被關心，促使台灣人勇敢站出來捍衛自身權益。

史博館說，高雄市政府長期關懷民主自由，對於人權的反思與關懷，不曾間斷地實踐中，期盼銘記歷史刻痕，以愛與包容並促進族群團結，早日弭平族群間裂痕與衝突，共同珍惜得來不易的民主與和平社會。（編輯：謝雅竹）1090228