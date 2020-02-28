因應武漢肺炎 屏東二二八紀念會流程縮短

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東縣政府今天在屏東公園的二二八紀念碑舉行二二八紀念音樂會，往年1個半小時的紀念音樂會，今年因為武漢肺炎縮短成40分鐘，屏東縣長潘孟安在會中特別向受難者家屬道歉。

雖然武漢肺炎疫情威脅，縣府列冊的受難家屬34人中，仍有22人參加，今天的主題是「愛與融合」，由鄉土詩人吳晟朗誦詩詞「閣樓上的畫作」揭開序幕，並邀請金曲獎最佳客語歌手吉那罐子、屏東雅歌音樂協會到場演唱，希望透過不同的樂章傳達「愛與融合」的力量。

潘孟安在致詞時向受難者家屬致歉，他表示，因為今年碰上武漢肺炎，為了要提高防疫，降低人群聚集活動，特別縮短時間，把原來1個小時30分鐘的紀念活動，縮短成40分鐘，感謝各界容許縮短活動時間，歷史已還原，「讓我們一起攜手向前行」。

活動安排受難者家屬在二二八紀念碑前獻花，多數的家屬都已年邁，不少家屬手握百合花向紀念碑膜拜，流露對親人的思念；活動安排潘孟安與受難者家屬代表張林淑汝一同敲響和平鐘並施放氣球。

現年87歲的張林淑汝住在恆春墾丁，10多年來，幾乎每年都參加紀念會，今年由於武漢肺炎疫情，子女不想讓她參加活動，張林淑汝透露自己是偷偷搭車前來。

張林淑汝表示，她的哥哥是二二八受難者，當時是台電技術員，卻在上班途中莫名其妙被槍殺，當時才12歲的她，看著母親日夜哭泣，至今都難忘這樣的情景。

86歲住南州鄉的郭許素花也幾乎年年參加紀念會，她表示，父親受難時她才14歲，父親是到新園鄉訪友途中被軍車載走，而後被槍殺，她每年參加紀念會想到父親，就會流眼淚，對於父親被槍殺這件事，心裡還是不舒服。（編輯：謝雅竹）1090228

屏東縣政府28日舉行二二八紀念音樂會，縣長潘孟安（左3）與受難者家屬代表張林淑汝（右4）一起敲和平鐘。中央社記者郭芷瑄攝 109年2月28日