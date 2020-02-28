防疫優先 南投敦和宮財神爺聖誕慶典暫緩舉行

（中央社記者吳哲豪南投28日電）南投草屯鎮的敦和宮原本預定在4月6日及7日舉辦的財神爺聖誕慶典以及遶境祈福活動，為配合政府防疫措施，決定暫緩、延期舉行；廟方指出，希望財神爺護佑台灣，讓疫情平息。

根據草屯敦和宮官網資料，位於南投縣草屯鎮的敦和宮，是一間主奉財神玄壇真君的道教廟宇，敦和宮建廟於1816年，最大特色就是位於廟宇7樓頂，有座高達50多公尺的銅製趙天君財神爺像，廟裡也提供發財金供民眾領取。

受到武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，多間宮廟像是台中大甲鎮瀾宮、彰化南瑤宮的媽祖遶境和進香活動，為了防疫都宣布延期。

南投草屯的敦和宮每年農曆3月都會舉辦財神爺聖誕慶典以及遶境祈福活動，先前被問到是否會取消時，廟方回答應該會照常舉行，但會縮小規模、取消聚餐，只保留街道遶境的炮轟財神爺活動，象徵驅趕瘟疫。

不過敦和宮廟方今天張貼公告宣布，原本預定在農曆3月14日、15日，也就是國曆4月6日、7日舉辦的財神爺聖誕慶典以及遶境祈福活動，為響應政府防疫政策，經過廟方委員監事會一致決議，活動決定暫緩、延期，也祈願財神爺聖恩護佑台灣，讓疫情平息。（編輯：陳俊碩）1090228