人力吃緊 中市1名里幹事關懷7名居家檢疫者

（中央社記者趙麗妍台中28日電）武漢肺炎疫情嚴峻，自韓國、義大利入境者都須居家檢疫，中市府初估居家檢疫者將暴增，目前1名里幹事需關懷7名居家檢疫者，呈現人力吃緊現象，中市民政局不排除調派人力協助。

台中市政府統計，目前居家隔離74人，居家檢疫850人，違規的理由包括買菜、拜拜、散步都有。衛生局截至26日已開出5張新台幣5萬元的罰單。

中央流行疫情指揮中心宣布，因應武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）疫情，27日起自韓國入境者，以及28日起自義大利入境者，都須進行14天的居家檢疫。

台中市民政局長吳世瑋今天指出，居家檢疫的人數天天都在變動，日前人數最多超過2500人，全靠400多名里幹事、625名里長追蹤關懷，區公所人員需輪班、記錄居家檢疫相關事項，忙到人仰馬翻。

武漢肺炎疫情嚴峻，居家檢疫者違規頻傳，吳世瑋表示，大里區一個里幹事需要負責6至7人，這2天自韓國、義大利陸續入境者，預估需要居家檢疫者暴增，請區長協調公所內其他課室人員協助。

吳世瑋表示，居家檢疫者不能出門，但仍有人偷跑，有夫妻一起去買菜，還有婦人憂心染病要外出拜媽祖，更有人去擺攤賣豆花，他呼籲，居家檢疫者千萬不要出門，有需要可聯繫市府關懷中心，市府將給予協助。（編輯：陳俊碩）1090228