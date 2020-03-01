更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情延燒民代願配合不跑攤 非去不可選室外場所
政治

武漢肺炎疫情延燒民代願配合不跑攤 非去不可選室外場所

東京馬拉松大迫傑創日本新紀錄 可望取得東奧出賽資格
運動

東京馬拉松大迫傑創日本新紀錄 可望取得東奧出賽資格

全球暖化莫斯科度過140年最暖冬季 俄國氣象局長直呼罕見
國際

全球暖化莫斯科度過140年最暖冬季 俄國氣象局長直呼罕見

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

陸船干擾掃蕩金門 海巡強勢驅離清除布網

最新更新：2020/03/01 22:11
金門海巡隊1日發布新聞稿表示，中國大陸快艇入侵烈嶼鄉檳榔嶼海域，巡防隊巡防艇會同水試所護漁船艇強勢驅離陸船，並清除非法布網。（金門海巡隊提供）中央社　109年3月1日
金門海巡隊1日發布新聞稿表示，中國大陸快艇入侵烈嶼鄉檳榔嶼海域，巡防隊巡防艇會同水試所護漁船艇強勢驅離陸船，並清除非法布網。（金門海巡隊提供）中央社　109年3月1日

（中央社金門縣1日電）海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，第9海岸巡防隊巡防艇會同水試所護漁船艇今天在烈嶼鄉檳榔嶼熱區海域驅離陸漁船時遭到干擾，對空鳴槍成功嚇阻陸船，總計清除漁網78件、蟹籠134個。

金門海巡隊發布新聞稿表示，金馬澎分署第12（金門）巡防區昨晚獲報，烈嶼鄉鳳嘴海域有陸船越界，立即通報金門海巡隊PP3556艇前往處理。因巡防艇受限淺潮暗礁，無法迫近陸船，以警報蜂鳴器強化廣播驅離。

金門海巡隊副隊長駱天雄表示，由於金門漁民對處置結果不甚滿意，海巡隊隨即調整勤務部署，今天清晨再動員3552、CP1020及岸巡隊CP1018艇，並會同金門縣政府水試所「金門號」共4艘護漁船艇，組成聯合掃蕩船隊前往烈嶼鄉西海域，強勢驅離陸船並清除非法布網。

駱天雄表示，現場10餘艘中國快艇見家當被護漁船隊沒收，企圖強闖收網、干擾護漁小組清網作業，3552艇立即以霰彈槍對空擊發橡膠彈嚇阻，迫使船團向外航離，成功嚇阻陸船。護漁船隊清網工作持續到下午結束，共清除漁網78件、蟹籠134個。

海巡隊表示，防止冠狀病毒疾病入侵是長期抗戰，為捍衛漁民作業安全，嚴防防疫漏洞，金門巡防區對於中國漁船作業熱區，已強化岸際雷達及紅外線熱影像系統監偵守望，提高巡防艇巡邏密度，並對吃水淺地帶加強多功能巡緝艇勤務布署，絕不讓防疫從海上、岸際產生破口。（編輯：黃世雅）1090301

金門海巡隊1日發布新聞稿表示，巡防隊巡防艇會同水試所護漁船艇在烈嶼鄉檳榔嶼熱區海域驅離陸漁船時遭到干擾，最後成功驅離陸船並清除非法布網。（金門海巡隊提供）中央社　109年3月1日
金門海巡隊1日發布新聞稿表示，巡防隊巡防艇會同水試所護漁船艇在烈嶼鄉檳榔嶼熱區海域驅離陸漁船時遭到干擾，最後成功驅離陸船並清除非法布網。（金門海巡隊提供）中央社　109年3月1日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報