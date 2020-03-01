陸船干擾掃蕩金門 海巡強勢驅離清除布網

金門海巡隊1日發布新聞稿表示，中國大陸快艇入侵烈嶼鄉檳榔嶼海域，巡防隊巡防艇會同水試所護漁船艇強勢驅離陸船，並清除非法布網。（金門海巡隊提供）中央社 109年3月1日

（中央社金門縣1日電）海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，第9海岸巡防隊巡防艇會同水試所護漁船艇今天在烈嶼鄉檳榔嶼熱區海域驅離陸漁船時遭到干擾，對空鳴槍成功嚇阻陸船，總計清除漁網78件、蟹籠134個。

金門海巡隊發布新聞稿表示，金馬澎分署第12（金門）巡防區昨晚獲報，烈嶼鄉鳳嘴海域有陸船越界，立即通報金門海巡隊PP3556艇前往處理。因巡防艇受限淺潮暗礁，無法迫近陸船，以警報蜂鳴器強化廣播驅離。

金門海巡隊副隊長駱天雄表示，由於金門漁民對處置結果不甚滿意，海巡隊隨即調整勤務部署，今天清晨再動員3552、CP1020及岸巡隊CP1018艇，並會同金門縣政府水試所「金門號」共4艘護漁船艇，組成聯合掃蕩船隊前往烈嶼鄉西海域，強勢驅離陸船並清除非法布網。

駱天雄表示，現場10餘艘中國快艇見家當被護漁船隊沒收，企圖強闖收網、干擾護漁小組清網作業，3552艇立即以霰彈槍對空擊發橡膠彈嚇阻，迫使船團向外航離，成功嚇阻陸船。護漁船隊清網工作持續到下午結束，共清除漁網78件、蟹籠134個。

海巡隊表示，防止冠狀病毒疾病入侵是長期抗戰，為捍衛漁民作業安全，嚴防防疫漏洞，金門巡防區對於中國漁船作業熱區，已強化岸際雷達及紅外線熱影像系統監偵守望，提高巡防艇巡邏密度，並對吃水淺地帶加強多功能巡緝艇勤務布署，絕不讓防疫從海上、岸際產生破口。（編輯：黃世雅）1090301