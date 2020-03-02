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遭造謠抹黑 滯留武漢血友病患母親蒐證

最新更新：2020/03/02 17:04

（中央社記者陳朝福高雄2日電）罹血友病隨母親返武漢的患者，一度因疫情影響無法按時取得所需針劑曾引發關切；目前母子已平安回台，母親馬姓女子陸續在臉書貼文表示，對於造謠、抹黑者，她會蒐集證據。

這名血友病患者因武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情沒搭上首班武漢包機返台所需針劑問題，後來在大陸委員會協助下順利取得；隨後中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會收到滯留武漢馬女反映，以其14歲罹病的兒子有用藥及就醫問題，盼能早日回台。

馬女母子已於2月24日返台。對於日前遭網友批評不知感恩台灣，要她「回去妳的祖國好嗎？」她近日在臉書陸續貼文「終於回來了，只是回家的路很辛苦。」她說，也到了該面對的時候「對於造謠、抹黑、污蔑、誹謗我的人，會搜集證據並保留法律追訴權！」

從武漢嫁來台灣10多年的馬女，除了在臉書貼文表示不認識名嘴黃暐瀚，但感謝他站在正義良知公道的立場行事。也貼文「感謝上帝揀選我，藉由我的事件來反映現在社會現象，並給我力量，叫我行在公正公義正確的道路上，勇敢面對並靠主求勝！」

對於網路曾傳出血友病患者為中國籍，陸委會已透過聲明證實，血友病患者是兩岸婚姻在台所生子女，有中華民國籍。網傳當事人是「中國人」的訊息並非事實，不應繼續錯誤流傳。

高醫日前也指出，這名患者罹患第八凝血因子缺乏的重型血友病患，合併第八因子抗體須注射這個新藥預防身體出血，若不施打可能造成關節，甚至全身出血危險。（編輯：黃世雅）1090302

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