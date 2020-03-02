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防疫超前部署 林右昌：研擬易地辦公持續市政

最新更新：2020/03/02 17:56
基隆市長林右昌2日視察基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心時表示，已要求市府人員做好防疫工作，針對萬一發生大型社區感染，市府也正在研擬易地辦公方案，確保市政持續推動。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真　109年3月2日
基隆市長林右昌2日視察基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心時表示，已要求市府人員做好防疫工作，針對萬一發生大型社區感染，市府也正在研擬易地辦公方案，確保市政持續推動。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真　109年3月2日

（中央社記者沈如峰基隆2日電）基隆市長林右昌今天表示，已要求市府人員做好武漢肺炎防疫工作，針對一旦不幸發生大型社區感染，市府也在研擬易地辦公方案，確保市政持續推動。

因應武漢肺炎疫情，基隆市政府1日起啟用基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心，並設有專線電話，讓在家檢疫或隔離的巿民可即時反映需求，由市府提供服務。

為了解關懷服務中心運作情況，林右昌今天上午前往視察。

林右昌接受媒體聯訪時說，基隆目前沒有確診個案，居家隔離5人，居家檢疫109人，市政府會持續提供關懷服務。「關懷服務中心昨天成立首日，但沒有接到求助電話，有點超乎我們的意料」，但關懷服務中心是備而不用，做好準備可隨時等待有需要的民眾請求協助。

林右昌說，今天上午他再次召集疫情應變會議，檢視各層面防疫整備情形，針對因應萬一發生大型社區感染，市府也正在研擬易地辦公方案，確保市政持續推動。（編輯：李錫璋）1090302

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