武漢疫情防海上缺口 澎公民營船暫延航高雄

（中央社澎湖縣2日電）防堵武漢肺炎疫情海上缺口，澎湖縣長賴峰偉說，現階段防疫重點置於海域，指示車船處公營的「南海之星」暫停延航高雄，民營的「光正六號」也協調暫停延航，讓海線防疫做到滴水不漏。

賴峰偉今天在防疫會議表示，武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫進入第2階段，除澎湖機場、港口運輸已提升防備，接下來要密切注意包括高雄至七美、望安航線、台南至東吉航線防疫；只要有疏漏，就會形成漏洞，現階段防疫重點，將置於避免疫情自海域進入澎湖。

賴峰偉表示，「南海之星」1、2號肩負南海居民交通運輸，縮短城鄉差距，延航高雄雖影響民生交通，也避免病毒從高雄進入澎湖風險。他指示公共車船管理處暫停「南海之星」延航高雄；同時旅遊處與「光正6號」協調，一併暫停延航高雄，務必達到滴水不漏。

車船處現有的2艘交通船，肩負望安鄉、七美鄉兩離島海上交通及民生物資運輸任務，每日固定航行往返馬公、望安、七美往返各1航次，並視兩鄉需求不定期延駛高雄。

民國96年1月首航的「南海之星」為350噸客貨船，載客197人；「南海之星2號」104年8月7日首航，為495噸客貨船，乘客281人。（編輯：孫承武）1090302