韓國返台醫院打預防針遭拒 南市府建議到衛生所

（中央社記者楊思瑞台南2日電）媒體報導台南一名女子在2月底帶著幼女從韓國大邱返台後，想帶女兒到醫院施打預防針遭拒。台南市衛生局指出，已建議當事人就近去衛生所施打。

蘋果新聞網今天報導指出，接獲一名住在台南的女子投訴指稱，2月25日帶著1歲2個月大的幼女從韓國大邱返台後，被要求自主健康管理14天。但女兒原定施打的疫苗時程已延遲，加上3月12日就要再到韓國，因此希望趁在台灣的時間，帶女兒去施打疫苗，但先後去3家醫院都被拒絕。

台南市衛生局指出，目前正值2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）防疫期間，各醫院對於非急迫性疫苗接種個案，會建議在自主健康管理期滿後再施打。已建議當事人可以就近前往衛生所接受疫苗注射，但仍應全程戴上口罩。

奇美醫學中心指出，韓國屬旅遊警示區，又考量兒童預防保健疫苗非急迫性就醫需要，建議個案於14天自主健康管理期後，協助於3月11掛號施打疫苗，但個案以3月12日要搭飛機，擔心孩子施打疫苗後有發燒症狀，會被航空公司拒載而拒絕建議。當時有透過電話向個案詳細說明，防疫期間若有造成民眾不便之處，敬請體諒。（編輯：唐聲揚）1090302