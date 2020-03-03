侯友宜：追查非法移工非當下優先事項

新北市長侯友宜（中）3日在防疫應變會議中表示，感謝長期照顧或養護機構雇主將印尼文與越南文等防疫指引說明貼在被照顧者床頭，提醒移工注意防疫安全。中央社記者黃旭昇新北攝 109年3月3日

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市長侯友宜今天說，萬事以防疫最優先，追查非法移工非新北市政府當下要優先處理，何況遭確診外籍看護還在醫院隔離，不急這時處罰，市府會按程序做好防疫再處理後續的事。

武漢肺炎確診案32是非法外籍臨時看護，外界呼籲因應對醫院超前部署時，藉機掃蕩非法外籍勞工，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2月29日說，「不贊成」現階段通報（醫院）非法外籍勞工，一旦清掉這些人，「誰來照顧患者？」

侯友宜上午在新北市蘆洲區接受媒體聯訪表示，有些被照顧者需外籍移工照顧，此刻防疫優先；侯友宜稍早在防疫應變會議也感謝長期照顧或養護機構雇主，將印尼文與越南文等防疫指引說明貼在被照顧者床頭，提醒移工注意防疫安全。

他說，新北有355家長照、養護機構與護理之家，市府已要求業者除量體溫與確認旅遊史、接觸史等，也要規範探病者時間。

侯友宜表示，有些業者規定探病者須在樓下會客室見親友，只限半小時，不得進照顧區。每區塊分區、分室、分流，鼓勵家屬以視訊會客，同一時段2名家屬為限，護理機構只限1人陪病，週日禁會客。

此外，他說，願分攤中央政府防疫能量，已找到並準備好3處簡易型集中檢疫場所，風光明媚，空氣良好，但不對外公布地點，萬一還有人在居家檢疫期間趴趴走，一定嚴格強制集中檢疫監管並收費。（編輯：李明宗）1090303