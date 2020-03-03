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武漢肺炎防疫 澎湖國際鐵人三項賽延期

最新更新：2020/03/03 14:15

（中央社澎湖縣3日電）澎湖年度最大國際盛事的「2020 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽」，IRONMAN總部因應政府大型活動防疫和顧及參賽選手等健康安全，原定4月11、12日活動，延至明年3月20、21日舉行。

台灣鐵人公司表示，2020IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽和IRONKIDS澎湖小鐵人賽，預定在4月11和12日在澎湖舉行，共有近800名選手報名參加，其中來自外國選手有近500人，賽事規模比前幾屆還盛大。

由於武漢肺炎疫情仍未趨緩，台灣鐵人公司經與IRONMAN總部和澎湖縣政府等相關單位審慎評估後，因應政府大型活動防疫措施和顧及參賽選手、家屬親友與工作人員的健康安全，決定賽事延期至2021年的3月20和21日來舉行。

台灣鐵人公司表示，今年所有報名參賽的選手，都會自動轉移至明年，但若是明年無法參賽而選擇退費選手，可在15日前上網申請全額退費，團體報名則由原報名團體辦理退費。

IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽，已先後在澎湖舉辦4年，以往每年都在9月間，去年決定提前舉行，卻碰上武漢肺炎疫情，主辦單位在防疫措施上，只好延期舉行。（編輯：張芷瑄）1090303

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