合力買下不同意戶 海砂屋自主都更順利重建

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市蘆洲區中山一路高氯離子建築（海砂屋），以天助自助精神推動自主都市更新。更新會整合過程受阻，決定分攤經費合力買下不同意的3戶房子，整合成功讓都更順利發包重建。

新北市府都市更新處推廣科長何治瑩今天接受中央社記者訪問表示，蘆洲區中山一路的社區，更新前被鑑定為3棟5層樓海砂屋，天花板與牆面嚴重剝落，住戶意識危及居住安全，決心重建家園。

住戶共推劉有祺擔任更新會理事長，透過市府委託專業團隊協助，獲自主更新補助費用，終於順利拆除海砂屋。社區更新後，預計興建1棟地下3層、地上13層建物。

何治瑩表示，劉有祺相當熱心也對自主都更做足功課，協助住戶建立正確觀念凝聚社區共識。過程中，透明溝通以取得住戶間的信任，是順利推動自主都更的關鍵。

推動自主都更過程，會遇到不同意戶的整合問題，何治瑩說，劉有祺不但在更新會住戶大會耐心溝通，也透過各分棟的熱心住戶協助說明、反映意見。

因推動自主都更非委託建商，住戶需自備第一桶金，募集更新過程的必要資金與成本，有3戶不同意參加自主都更。

更新會於是決定買下不同意3戶的房子，費用由住戶共同分攤，以讓更新案繼續走下去，終於在108年核定更新事業計畫暨權利變換計畫，並順利發包重建。

何治瑩說，合力買下不同意戶的房子，順利改建，在新北都更中屬於罕見案例。都更推動辦公室會結合輔導團隊、媒合平台廠商到社區協助了解問題，淡水東來社區是推動輔導案例，社區整合過程也向劉有祺請益。

市長侯友宜今天表揚劉有祺，頒「海砂自主更新諮詢顧問」聘書，推崇自主都更的模範，成功要件是社區團結及凝聚共識，盼分享成功經驗給更多有需要的社區參考。

侯友宜說，海砂屋、房屋結構危險等建築物，都是市府優先輔導協助對象，除協助專業技術和補助費用，也針對不同意戶、不配合危險建築重建的人，制定相關法令、機制處理。（編輯：李錫璋）1090303