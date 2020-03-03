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鄭文燦參訪不織布工廠 感謝無名英雄為防疫努力

最新更新：2020/03/03 17:11
桃園市長鄭文燦（前右2）3日前往參訪不織布大廠「敏成股份有限公司」，感謝他們日夜趕工，持續提供不織布原料給各口罩廠商，確保台灣口罩生產。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年3月3日
桃園市長鄭文燦（前右2）3日前往參訪不織布大廠「敏成股份有限公司」，感謝他們日夜趕工，持續提供不織布原料給各口罩廠商，確保台灣口罩生產。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年3月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市長鄭文燦今天下午到中壢區敏成股份有限公司參訪不織布的生產流程，以確保醫用口罩核心原料不缺貨，他表示，感謝很多無名英雄以國家隊的型態支援口罩生產，為防疫盡心力。

鄭文燦表示，從疫情發生至今，敏成公司就持續提供不織布原材料給各口罩廠商，不織布的原料是聚丙烯，敏成目前保留約600噸的聚丙烯，可製作約6億片口罩，由於聚丙烯目前在國際上缺貨，相信這個數量是足夠台灣製作口罩。

鄭文燦指出，這次的防疫工作除了醫護人員、地方團隊，中央流行疫情指揮中心外，也有口罩及不織布工廠參與，更有機械工廠在短時間內提供了60條生產線，在口罩的生產端提供很多防疫物資，這些過程是許多無名英雄以國家隊的型態來支援，因此今天也特別感謝這些廠商。

敏成公司董事長古思明表示，敏成公司從1月30日開工後就24小時不停機，平均每天可製造5噸的不織布濾材，讓醫用口罩工廠可以生產出500萬片口罩，確保醫療用口罩內最重要的核心原料「熔噴技術不織布」可不間斷供應，讓醫療用口罩能充足供應給第一線的醫護人員與民眾。（編輯：張銘坤）1090303

配合政府防疫政策，台灣不織布大廠「敏成股份有限公司」從1月底開工後就24小時不停機，平均每天可製造5噸不織布濾材，確保醫用口罩的核心原料「熔噴技術不織布」可不間斷供應。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年3月3日
配合政府防疫政策，台灣不織布大廠「敏成股份有限公司」從1月底開工後就24小時不停機，平均每天可製造5噸不織布濾材，確保醫用口罩的核心原料「熔噴技術不織布」可不間斷供應。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年3月3日

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