消防員防武漢肺炎 自製救護車隔離艙

嘉義縣消防局朴子分隊5名隊員以透明塑膠布、魔鬼氈、束帶等道具，自製救護車簡易式隔離艙，盼給消防救護人員多一層保障。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 109年3月3日

（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）防範武漢肺炎，嘉義縣消防局朴子分隊自製救護車簡易式隔離艙，保障第一線消防救護人員的安全，獲得急診專科醫師的肯定。

嘉義縣消防局朴子分隊長蔡紹文今天表示，朴子分隊的負壓隔離救護車已經報廢，也沒有移動式負壓隔離艙；日前曾載運有中港澳旅遊史的發燒病患，雖然救護人員依消防局出勤作業規定，穿戴隔離衣帽，消毒救護車及器材裝備，但仍會擔心。

蔡紹文表示，分隊內5名同仁參考國內外救護影片，用透明的塑膠布、魔鬼氈、束帶，花了新台幣千餘元自製救護車簡易式隔離艙，獲得大林慈濟醫院災難醫學科主任侯鐘閎的肯定。

侯鐘閎表示，救護人員著防護衣帽，已經有足夠的保護，遇到特殊情況，簡易式隔離艙可以多一層保障。

嘉義縣消防局長呂清海表示，朴子消防分隊同仁非常用心，三和分隊及雙福分隊也要跟著裝設簡易式隔離艙，如果載運到染疫確診個案，除人員裝備全部消毒，執勤隊員還是要自我檢疫14天。（編輯：唐聲揚）1090303