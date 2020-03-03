中市關懷聚點共餐服務暫維持 加強環境防疫

武漢肺炎疫情延燒，台中市社區關懷據點的共餐服務引發憂慮，台中市長盧秀燕3日表示，市府會持續加強共餐環境的防疫工作，暫維持共餐服務，後續再視疫情調整。中央社記者郝雪卿攝 109年3月3日

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市社區關懷據點的共餐服務，在武漢肺炎疫情延燒之際引發憂慮，台中市長盧秀燕今天表示，這是為照顧獨居長輩，引導長輩出外走動，暫維持共餐服務，後續再視疫情調整。

武漢肺炎疫情在全球延燒，還沒有緩和趨勢，市府接獲民代反映，目前各社區關懷據點的共餐服務，人員聚集用餐，可能不利防疫；也有家長關切校園內運動場是否要繼續開放供民眾使用。

盧秀燕指出，儘管疫情變化難測，部分長輩仍希望出外走走、與人互動，因此市府持續加強共餐環境的防疫，比如用餐期間儘量不交談，座位之間保留一定距離等措施。

盧秀燕表示，若疫情大規模爆發，市府也將進一步升級校園防護、老人共餐的防疫，目前台中疫情相對平穩，現階段是否停止共餐服務或改變形式等，都會與衛教專家、社福專家、心理專家一同討論決定。

台中市社會局指出，全市408處關懷據點都已加強防疫措施，早、晚皆會用酒精清潔活動場域，保持良好通風，並盡量安排長輩活動時保持距離，適當調整用餐座位，以及落實工作人員及長輩健康管理。

至於校園要不要開放民眾早晚進入運動，教育局表示，為避免校園群聚效應產生，全市高中職以下校園室內場地包括教室、體育館及活動中心等，已全面暫停開放出借；另針對校內戶外場地，如操場、籃球場等，考量空氣流通佳，目前暫維持開放，後續將視疫情狀況，研議相關因應方案，會以最嚴謹的態度，全力維護師生健康。（編輯：謝雅竹）1090303