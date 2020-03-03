武漢肺炎新北防院內感染 社區醫院謹慎問診

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市府衛生局今晚表示，武漢肺炎防疫將住院病患、醫療人員列為監測對象，要求醫院加強感染控制，防範院內感染。社區醫院則要關懷與謹慎問診，避免防疫破口。

市府衛生局今天晚上發新聞表示，副市長謝政達今天邀地區醫院、專科醫院代表，及亞東醫院感染管制中心主任廖俊星，在衛生局開「新北市醫院防疫精進會議」。

謝政達表示，社區醫院是防疫陣線第一關，必須強化感控且以關懷、謹慎的態度問診，才能避免防疫破口。他也希望民眾自主健康管理，勿過度恐慌。

衛生局說，武漢肺炎防疫重點在「社區監測」及「醫院感染控制」，防堵爆發社區感染，保護醫護人員。流行疫情指揮中心也已經訂定社區監測對象。

衛生局說，新北市尤其將醫院住院病患、院內醫療人員列為監測對象，要求醫院要加強防範感控。同時，做好病人分流看診機制，就醫民眾與陪病者機制。

衛生局長陳潤秋要求醫院儘可能避免使用派遣或外包人力；留存所有陪病人員及訪客紀錄，包括姓名、連絡電話及住址。

市長侯友宜下午視察計程車防疫作業，他接受聯訪時表示，新北聯醫的發燒篩檢站與急診室分開，獨立通道直送負壓隔離病床，也盼望急救責任醫院落實，避免院內感染。

侯友宜說，萬一有清空計畫，新北聯醫要收治大量的武漢肺炎病患，市府會照顧承擔重責大任的醫護人員飲食與交通、住宿，讓醫護安心在第一線打仗。（編輯：張銘坤）1090303