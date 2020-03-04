婦人居家檢疫趴趴走 林右昌：依法開罰

基隆市長林右昌（右）4日上午在基隆市文化局長陳靜萍（左）等人陪同下，視察市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍及官邸修復再利用工程。中央社記者王朝鈺攝 109年3月4日

（中央社記者王朝鈺基隆市4日電）基隆一名婦人2日晚間從中國大陸安徽省返台，應居家檢疫14天，昨天下午卻搭公車外出採購，基隆市長林右昌今天強調並非防疫漏洞，婦人未遵守就是違法，衛生局會依法開罰。

林右昌上午視察市定古蹟修復再利用工程接受媒體聯訪表示，防疫是所有人的責任，不只是政府的工作，需要大家配合。這名婦人返抵機場後沒有任何徵狀，防疫人員也很明確告知她是居家檢疫對象，婦人沒有遵守就是違法，市府會依規定由衛生局開罰。

林右昌指出，這名婦人一入境不可能即時通知地方政府或民政單位，她從機場到居住地搭乘自己的交通工具回到家裡，依規定她不能搭乘大眾交通工具，居家檢疫者人數非常多且程度上有所差別，請民眾不用擔心。

林右昌說明，最嚴重的是「確診者」，在移動過程中所有醫護人員必須穿戴全套防護裝備；其次，「居家隔離者」也就是曾與確診者直接接觸由衛生單位控管，而「居家檢疫管者」是從管制地區回台，程度上有所差別，中央流行疫情指揮中心也有完整規定，市府會依指引進行相關防疫工作。

「不要想成是漏洞」，林右昌指出，如果無法掌握確診者行蹤就是漏洞，居家隔離者只要中央一發布，衛政單位就會立即將人帶回家，而居家檢疫者相對風險非常低。

林右昌表示，政府要把能量、能力和資源放在重點地方，而不是盯住居家檢疫者，全國受居家檢疫者達幾萬人，基隆市前後也有上千人以上，「防疫的事情尊重專業就好」。（方沛清）1090304